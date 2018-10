Michele Placido: “Bisogna dare fiducia a questo governo”

“Non ho mai avuto tessere di partito, ho vissuto il '68. Mi sono avvicinato a personalità come Che Guevara o Allende” racconta Michele Placido parlando della sua giovinezza, di quando si affacciò diciottenne ai grandi cambiamenti che investirono l’Italia e l’Europa.



Il presente, però, secondo Placido è molto diverso e da uomo di sinistra ma libertario ha un messaggio per gli italiani: “Io credo che si debba dare fiducia a questo governo. Hanno vinto le elezioni e siamo in democrazia, quindi è giusto dar loro tempo e fiducia”.



L’attore e regista ammette di condividere qualche punto di vista con il vicepremier Matteo Salvini: “È giusto che gli europei condividano con noi il problema dell’immigrazione”. Invece per quanto riguarda il reddito di cittadinanza dice: “Ho qualche dubbio su quanto possa essere d’aiuto”.