Il governatore della Puglia Michele Emiliano sarà padre a 66 anni

Valeria Gentile, in arte “Nuvola”, è un’artista visiva nata a Monopoli. Ha una formazione in discipline economiche e politiche e ha vissuto tra Bologna e Milano prima di tornare in Puglia. Coltiva la passione per la pittura fin da bambina, esplorando tecniche miste e materiali diversi. Nel 2021 ha ottenuto una menzione speciale al PhEST, festival internazionale di fotografia e arte, per l’opera “I see you. From your face to blue”. Un lavoro che ha affrontato il tema della vulnerabilità del corpo e dell’identità attraverso simbolismi visivi legati al mare.