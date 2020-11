Mes, Sassoli: "Speriamo che lunedì l'Italia voti la riforma"

ansa

Il Mes "è uno strumento non dell'Unione europea ma dei governi, per questo non si può imporre". E' quanto afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aggiungendo che "per la riforma stiamo aspettando via libera dell'Italia, che è l'unico Paese rimasto fuori dalla decisione. Ci auguriamo che lunedì ci sia il via libera" al provvedimento. E sul tema della cancellazione del debito: "L'Europa non si può fermare al Recovery Fund".