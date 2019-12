Mes, Salvini: "Sapremo presto se Conte ha tradito oppure se non ha capito"

Matteo Salvini attacca di nuovo il governo sul Mes (il meccanismo europeo del Salva-Stati) e spiega di voler sapere "se Conte ha capito quello che faceva e ha tradito, oppure se non ha capito, perché tutto è possibile". Dice che chiarirà tutto "lunedì a Roma" e assicura di voler "limitare i danni di un governo di sinistra che non ha senso. Poi sarò a Bruxelles perché non voglio che l'Italia sia rappresentata da chi cede prima ancora di combattere".

Il leader leghista continua facendo riferimento agli ex alleati di governo e spiega: "Conto sul fatto che i Cinquestelle non cambino idea, visto che su questo l'hanno sempre pensata come noi, Mi auguro che per salvare qualche poltrona non ci sia qualcuno che cambia idea".

Meloni: "Se Di Maio ha dignità faccia cadere il governo" Anche Giorgia Meloni interviene in merito al Mes e si rivolge al leader del M5s. "Credo che sul Mes dovrebbe cadere il governo. Nel senso che se Di Maio ha un briciolo di dignità questo è il momento in cui lo deve dimostrare. Basta proclami, Luigi Di Maio. I numeri in Parlamento ce li hai tu". E ancora: "Se non vuoi che il Mes venga sottoscritto, devi dire che ritiri il sostegno del Movimento 5 stelle dal governo nel caso in cui venga sottoscritto il Mes. Basta fare i pagliacci e fare finta di dire una cosa per poi farne un'altra. Se vuole essere coerente, Luigi Di Maio ha una grande occasione per dimostrare che ha un briciolo di dignità".