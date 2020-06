Mes, Renzi: "Sono 37 miliardi da prendere, basta con la manfrina del M5s"

Secondo Matteo Renzi il governo deve ricorrere al Mes. "Sul Mes la manfrina di una parte del Movimento 5 stelle che fa pendant con Salvini e Meloni non sta né in cielo né in terra, lo chiederemo", ha detto. Secondo il leader di Italia Viva, "ci sono 37 miliardi da prendere con interessi che sono i più bassi in assoluto. Nessuno che ha bisogno di soldi può permettersi di rifiutarli", ha spiegato.