Mes, Pd e M5s si dividono al Parlamento europeo: Lega all'attacco

"Altro che maggioranza di governo, litigano su tutto: Pd e M5s in Europa si spaccano ancora una volta sul Mes, nel voto su un emendamento proposto dalla Lega sull'inadeguatezza dello strumento a rispondere all'attuale crisi economica", commentano gli europarlamentari della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi.

"La nostra posizione sul Mes non è cambiata", afferma invece l'europarlamentare M5s Piernicola Pedicini. "Tutta la delegazione è compatta e convinta contro questo strumento che appartiene all'Europa del passato e per questa ragione non possiamo sostenere al Parlamento europeo la relazione sulle politiche economiche dell'area euro per il 2020 che caldeggia l'utilizzo del Mes".

Dal canto suo, Gualtieri si riavvicina alle posizioni del segretario dem Nicola Zigaretti, da cui sembrava essersi allontanato a causa della prudenza nel ricorso allo strumento finanziario. Il ministro si è detto favorevole all'utilizzo del Mes, suscitando gli entusiasmi di quanti sono su questa linea. Mentre M5s, pur ribadendo la sua contrarietà, con Luigi Di Maio ha smussato i toni cogliendo l'assist di Gualtieri.