Mes, Gentiloni: "L'Italia potrà risparmiare miliardi" 

Le linee di credito messe a disposizione dal Mes per l'Italia varranno "36-37 miliardi a un tasso prossimo allo zero. Si tratta di uno strumento molto vantaggioso". Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che "il prestito avrà una maturità di 10 anni il che produce un risparmio per la casse dello Stato di alcuni miliardi".