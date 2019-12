Mes, Di Maio: "Non firmo finché l'Italia non è sicura al 200%"

"Sul Mes non firmo nulla fino a che non sono certo che l'Italia è sicura al 200%". Lo ha detto Luigi Di Maio, precisando che "prima dell'Eurogruppo e dell'Eurosummit di gennaio il parlamento sarà chiamato a valutare a che punto siamo". "Finché il pacchetto non è chiuso, non metto i soldi degli italiani in banca", ha aggiunto. Poi, replicando alle accuse di Giorgia Meloni, ha spiegato: "Dire che è stato firmato nella notte è una balla colossale".