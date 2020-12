Mes, Delrio: "Per il Pd il voto sulla riforma è un punto ineludibile"

ansa

"Il Mes è uno strumento che si può decidere di usare o meno, ma se ora l'Italia non dovesse procedere (alla riforma, ndr) rischia di perdere la sua credibilità. Il fatto che alcuni parlamentari non intendano accettare la modifica mette a rischio la maggioranza, soprattutto al Senato. Non è possibile che non si vada avanti, per noi è un punto non eludibile". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio.