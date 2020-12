Mes, Delrio: "Con un no all'Europa non avrebbe senso proseguire l'alleanza

"Le alleanze si fanno per raggiungere degli obiettivi. Il Pd c'è se gli obiettivi sono chiari e si lavora per centrarli: l'europeismo per noi è irrinunciabile". Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, lanciando un "ultimatum" a Giuseppe Conte in vista del voto sulla riforma del Mes. "Abbiamo trattato un anno con l'Europa per giungere a questa stesura della riforma. Se poi in Italia non l'approviamo, perderemo la nostra credibilità".