Mes, Conte alla Camera: "Mai firmato, il trattato è incompleto e passa dal Parlamento"

"Sono qui per l'informativa sulle modifiche al Mes", ha detto Giuseppe Conte alla Camera per le comunicazioni sul Mes. "Le accuse che mi sono state rivolte trascendono i più accesi toni, siamo al cospetto di un'accusa gravissima", dice Conte, "se fossero vere dovrei dimettermi". "Chi è all'opposizione sta dando prova di mancanza di rispetto per le istituzioni", ha aggiunto accusando Salvini e Meloni e scatenando una bagarre in Aula.

Interlocuzione chiara e trasparente con il Parlamento "Sono qui per rendere una tempestiva informativa sulle modifiche del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, non solo perché la ritengo doverosa dopo la richiesta che è pervenuta, ma anche perché ho sempre, e dico sempre, cercato di assicurare, per parte mia, una interlocuzione chiara e trasparente con il Parlamento, nel rispetto delle prerogative sovrane che spettano a questo consesso a tutela dei diritti di tutti i cittadini". Così il Giuseppe Conte ha cominciato il suo intervento alla Camera per riferire sul Mes.

Trattato mai firmato, anche la Lega era informata Mi sembra quasi superfluo confermare a quest'Aula un fatto di tutta evidenza, ossia che né da parte mia né da parte di alcun membro del mio governo si è proceduto alla firma di un trattato ancora incompleto: nessun trattato è stato infatti ancora sottoposto alla firma dei Paesi europei". Ha confermato Giuseppe Conte nell'informativa sul Mes alla Camera. "Nel Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 è stata presentata e illustrata nel dettaglio la "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018" in cui si parlava della trattativa condotta anche del Mes. Lo ricorda il premier Giuseppe Conte. In Cdm, sottolinea, "nessuno dei ministri presenti, compresi quelli della Lega, ha mosso obiezioni sul punto e, in particolare, sulla relazione da presentare alle Camere".

Mi accusano di spergiuro e interessi personali "Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della fisiologica interlocuzione tra il governo e il Parlamento: questo mio passaggio assume un rilievo particolare. Da alcune settimane i massimi esponenti di alcune forze di opposizione hanno condotto una insistita, capillare campagna mediatica accusandomi di condotte talmente improprie e illegittime nella trattativa con l'Ue da essermi reso responsabile di alto tradimento. Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica: si e' perfino adombrato che avrei tenuto questa condotta per biechi interessi personali. Questa accusa possiamo dobbiamo convenirne tutti non rientra nell'ambito dell'ordinaria dialettica politica". Ha aggiunto con tono polemico Giuseppe Conte.

Nessuno può insinuare negoziati segreti "Alla luce della ricostruzione appena sopra riassunta, corroborata da precisi riscontri documentali, nessuno può oggi permettersi, non dico di sostenere apertamente ma anche solo di insinuare velatamente l'idea che il processo di riforma del Mes sia stato condotto segretamente o, peggio, firmato nottetempo". Dice ancora il premier alla Camera. "Non solo c'è stata piena condivisione all'interno del Governo, ma su questa materia vi è stato, con il Parlamento italiano, un dialogo costante, un aggiornamento approfondito", aggiunge.



Per attaccarmi nessuno scrupolo a creare allarme "Pur di attaccare la mia persona e il governo non ci si è fatti scrupolo di diffondere notizie allarmistiche, palesemente false, che hanno destato preoccupazione nei cittadini e, in particolare, nei risparmiatori. E' stato detto che sarebbe prevista la "confisca dei conti correnti dei risparmiatori" e, più in generale, che "tutti i nostri risparmi verrebbero posti a rischio". E' stato detto che il Mes servirebbe solo a beneficiare le banche altrui e non le nostre. E' stato anche detto che il Mes sarebbe stato già firmato, e per giunta di notte".

Conte attacca Salvini e Meloni, scatta la bagarre "Mi sono sorpreso, se posso dirlo, non della condotta del senatore Salvini, la cui "disinvoltura" a restituire la verità e la cui "resistenza" a studiare i dossier mi sono ben note, quanto del comportamento della deputata Meloni" nel "diffondere notizie allarmistiche, palesemente false" sul Mes. Ha detto ancora Giuseppe Conte. Una critica La critica che ha scatenato la reazione della Lega. "Piantala!", gli ha urlato Claudio Borghi; poi la dura reazione della leader di Fdi Giorgia Meloni, richiamata più volte dal presidente Roberto Fico. Conte è stato più volte interrotto dagli applausi della maggioranza e dalle proteste della opposizione.