Merkel: "Il Recovery Fund non risolve tutto, ma senza è peggio"

"Il fondo di solidarietà Recovery Fund non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema. Una disoccupazione troppo forte in un Paese può avere un effetto esplosivo". Lo afferma la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ribadendo il suo impegno per persuadere i Paesi "che per ora accettano i crediti e rifiutano gli aiuti". Il premier Giuseppe Conte, dal canto suo, fa sapere che "sul Mes non è cambiato nulla".