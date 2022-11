Meloni all'Ue: "Flessibilità rispettando le norme"

Il premier Giorgia Meloni alla Commissione Ue ha indicato la richiesta di "maggiore flessibilità ed eventuali modifiche" al Pnrr, "restando all'interno del regolamento" del Recovery.

La richiesta è stata argomentata dal premier per "le condizioni oggettive" del contesto economico, con "l'inflazione al 10% e l'aumento di alcune materie prime al 30%". Giorgia Meloni ha poi ricordato che sui temi posti in Ue sul Pnrr non ha trovato alcun tipo di chiusura preconcetta "ma, come dicono le persone che ragionano in maniera pragmatica, entriamo nel merito".