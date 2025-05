Meloni: "Sui femminicidi dobbiamo fare di più tutti insieme"

Giorgia Meloni è intervenuta sul tema dei femminicidi, commentando il caso di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola (Napoli). "Un delitto spietato, che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano. Alla famiglia di Martina va il mio abbraccio, pieno di dolore e vicinanza", ha scritto il premier sui social. Poi ha aggiunto: "Alla Giustizia il compito di intervenire con la massima severità. Alle Istituzioni il dovere di non voltarsi dall'altra parte. Sono molti i provvedimenti che abbiamo approvato finora per tentare di fermare questo male, ma dobbiamo essere consapevoli che le norme non saranno mai sufficienti se non daremo vita ad una profonda svolta culturale e sociale. In questi anni dei passi in avanti sono stati fatti, ma evidentemente non basta. Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte", ha concluso.