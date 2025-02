Sanità, Giorgia Meloni: dovere rafforzare Ssn, modello che mondo ci invidia

Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della giornata nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie, sottolinea che "l'Italia può vantare un'infrastruttura di eccellenza come il Servizio Sanitario Nazionale e le professioni sanitarie rappresentano la colonna portante di questo sistema, che è nostro dovere proteggere, valorizzare e rafforzare". "Tali professioni contribuiscono ad assicurare alla nostra sanità quelle caratteristiche di universalità, uguaglianza e solidarietà che tutto il mondo ci invidia", ha aggiunto il premier.