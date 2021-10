Meloni: "Sfido Letta, se siete sicuri di batterci andiamo subito al voto" 

"Sfido pubblicamente Enrico Letta: visto che siete così sicuri di battere la destra, siate coerenti e torniamo subito al voto. O forse avete paura? Visto che in questi ultimi anni avete fatto il possibile per evitare di affrontare Fratelli d'Italia e la coalizione di centrodestra nelle elezioni nazionali....". Con un post su Facebook, Giorgia Meloni "cerca" il segretario del Pd e lancia il guanto di sfida in vista delle prossime elezioni.

Il risultato amministrativo spingerà tutti i partiti a fare conti e riflessioni a livello nazionale. A partire dal crollo dell'affluenza che si attesta al 54,69% segnando un record negativo: in pratica un elettore su due non si è recato alle urne con il risultato peggiore di sempre a Milano e Torino. A pagare la fuga dalle urne soprattutto il centrodestra, con il leader della Lega Matteo Salvini che ha così commentato: "La maggior parte non ha votato. E' per me e tutti un'autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private". L'esito delle amministrative ha comunque visto prevalere in modo abbastanza chiaro il Centrosinistra che ha vinto a Milano, Napoli e Bologna al primo turno.