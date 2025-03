Meloni: senza difesa si vuole la Ue come una comunità hippie

"Penso che chi crede davvero in qualcosa non ribalti le sue posizioni in base al fatto che si trova al governo o che si trova all'opposizione. Come per esempio fa chi quando è al governo sottoscrive l'impegno di arrivare al 2% delle spese in difesa come chiesto dalla Nato, e quando è all'opposizione scende in piazza per manifestare contro chi cerca di mantenere quell'impegno sottoscritto dall'Italia", ha detto ancora Meloni riferendosi a Giuseppe Conte.