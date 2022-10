Senato, Meloni: taglieremo cuneo fiscale e metteremo mano al tetto al contante

Giorgia Meloni, in replica al Senato, parla anche di fisco.

"Perché in Italia i salari sono così bassi? Perché la tassazione è al 46,5% e se non partiamo dal taglio del cuneo fiscale i salari saranno comunque bassi", sostiene la premier che rivolgendosi alle opposizioni aggiunge: "Siete d'accordo ma non lo avete fatto: quando il governo precedente aveva 8 miliardi a disposizione, FdI chiese il taglio del cuneo, è stata fatta una scelta diversa. Noi abbiamo l'obiettivo del taglio di almeno 5 cinque punti, due terzi lato lavoratore e un terzo lato azienda". La presidente del Consiglio ha poi confermato che "metteremo mano al tetto al contante" che, tra l'altro, "penalizza i più poveri".