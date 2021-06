Meloni: "Se le aziende chiudono, blocco dei licenziamenti problema secondario"

"Secondo me il blocco dei licenziamenti è un problema secondario. Rischiamo che chiuda il 40% delle aziende e se chiudono, non ci fai niente con il blocco dei licenziamenti, perché la gente va a casa uguale". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Quarta Repubblica" ha sottolineato come sia necessario mettere "la testa sul tema dei costi fissi delle aziende e premiare gli imprenditori che in questa fase garantiscono continuità".

"Dall'inizio della pandemia, noi abbiamo detto di premiare chi tiene l'azienda aperta - ha spiegato Meloni - oggi sul piano fiscale bisogna dire agli imprenditori che tengono aperto che verranno premiati, altrimenti si aiuta i più spregiudicati che chiudono, licenziano e poi riaprono altre aziende".