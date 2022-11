Meloni: liberati 9,5 miliardi da usare subito per il caro energia

Il premier Giorgia Meloni assicura che il suo governo riuscirà "per il 2022 a liberare grazie all'extragettito dell'Iva e a un terzo trimestre favorevole, circa 9 miliardi e mezzo che la prossima settimana vorremmo utilizzare sul caro energia".

E al termine del Consiglio dei ministri, aggiunge: "Per il 2023 abbiamo fatto un scelta importante. Nella Nadef abbiamo previsto un indebitamento netto al 4,5% che poi va a calare fino al 3% nel 2025, e questo ci consente di liberare 22- 23 miliardi che ugualmente intendiamo usare in via esclusiva per il caro energia. In totale, con la Nadef individuamo 30 miliardi per il caro energia fino al 2023".