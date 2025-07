Meloni: "Riformiamo la giustizia per eliminare le storture"

"Abbiamo affermato un principio semplice ma fondamentale: chi serve lo Stato merita rispetto, certezza, dignità e la riforma garantisce esattamente questo. Tutele concrete, compensi adeguati, chiarezza nei ruoli, chiarezza nei diritti", ha concluso Giorgia Meloni nel videomessaggio.



Il tema giustizia, dunque, in primo piano nelle ultime ore con il caso Open Arms e le parole del ministro Carlo Nordio. Il governo, assicura il premier Giorgia Meloni, sta lavorando "per riformare la giustizia italiana, per mettere fine alle storture a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, per coniugare le necessarie garanzie con l'equità e la velocità dei processi". E la dichiarazione arriva dopo la decisione della procura di Palermo di ricorrere in Cassazione contro la sentenza che ha assolto Matteo Salvini per la vicenda Open Arms.