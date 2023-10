Meloni: "Oggi memoria di papa Wojtyla, sento di averlo al mio fianco"

Giorgia Meloni ricorda che oggi "ricorre la memoria liturgica di Giovanni Paolo II.

Ricorreva anche il 22 ottobre 2022, quando sono salita al Quirinale e ho prestato giuramento come Presidente del Consiglio. Ho sempre considerato Karol Wojtyla un po' come il 'mio' santo e mi piace pensare che mi protegga da lassù". Su Facebook il premier spiega il legame con quel Papa. "Ho avvertito la sensazione che nel cammino che stavo per iniziare lo avrei sempre avuto al mio fianco. Giovanni Paolo II mi ha insegnato tante cose", conclude.