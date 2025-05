Meloni: "Momento storico in relazioni tra Italia e Asia centrale"

"È un momento storico nelle nostre relazioni con il primo summit tra l'Italia e cinque nazioni dell'Asia centrale". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Astana international forum. "Ho molto a cuore questo evento. Sono certa che questo sarà un momento decisivo per intensificare le nostre relazioni, rendendole più solide, durature e strategiche - ha aggiunto il presidente del Consiglio -. La capacità di creare ponti e opportunità per il dialogo andando a esplorare percorsi che altri non hanno avuto il coraggio di tracciare è nel Dna del popolo italiano".