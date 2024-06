Giorgia Meloni: "Modi violenti della sinistra, e c'è chi evoca piazzale Loreto"

La Meloni ha spiegato "il principio dell'autonomia differenziata" che "prevede che a determinate condizioni lo Stato possa prevedere di affidare altre competenze alle Regioni. Non si parla di togliere a una Regione per dare a un'altra ma di togliere dallo Stato per dare alle Regioni virtuose, sia che esse siano al Nord sia che siano al Sud. Secondo il premier, infatti, l'autonomia "è stata prevista per responsabilizzare le Regioni: non è vero che va contro una parte dell'Italia, le differenze non derivano dall'autonomia, ma dalle differenze tra quelle gestite meglio e quelle peggio", ha detto.