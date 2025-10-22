Il premier nelle comunicazioni a Palazzo Madama in vista del Consiglio Europeo: "La flessibilità Ue per la difesa diventi permanente"
Sul percorso per portare la pace in Medioriente il governo italiano deve "ancora definire i dettagli del nostro contributo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato del Consiglio europeo. "Ritengo opportuno un passaggio parlamentare e sono certa che trattandosi di contribuire alla pace tutte le forze non mancheranno di dare il loro contributo", ha aggiunto. Sul riconoscimento dello Stato di Palestina: "Pronti a dire sì con le giuste condizioni e Hamas fuori". Poi chiede che la "flessibilità Ue per la difesa diventi permanente".
Secondo Giorgia Meloni, lo "sforzo" dell'Italia per Gaza è stato "l'unico tra le nazioni occidentali a fare giustizia delle troppe polemiche e menzogne ascoltate in questi mesi. E sono orgogliosa di rappresentare una nazione in cui la maggioranza dei cittadini sa ancora distinguere fra il cinismo sbandierato a favore di telecamere e la solidarietà vera e silenziosa".
Secondo il premier poi "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro Stato palestinese, e deve essere disarmato, per impedire che continui a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale. Sono queste le precondizioni necessarie anche per il riconoscimento da parte dell'Italia dello Stato di Palestina, come anche da indicazione di questo Parlamento. Il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste condizioni si saranno materializzate", ha detto al Senato. Dal punto di vista della sicurezza "siamo pronti a partecipare a una eventuale Forza internazionale di stabilizzazione e a continuare a sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'addestramento delle sue forze di polizia e nel rafforzamento delle loro capacità operative".
Dopo molto tempo, ha spiegato il premier, "ci troviamo di fronte a una prospettiva credibile verso una pace giusta e duratura in Medioriente. Si tratta, ha precisato "soltanto dei primi passi di un percorso lungo e faticoso, le vicende ultime ore dimostrano quanto l'equilibrio sia fragile. La violazione del cessate da parte di Hamas dimostra ancora una volta chi sia il principale nemico dei palestinesi ma la conseguente rappresaglia israeliana rappresenta un'altra scelta che non condividiamo".
"Su un piano più ampio il rafforzamento della difesa richiede soluzioni finanziarie ancora più ambiziose, chiediamo di aprire un dibattito per rendere permanente la flessibilità sul patto di stabilità e crescita" per gli investimenti in difesa", ha detto la Meloni.
"L'Italia non potrà sostenere la proposta di revisione della legge clima europea a maggior ragione se non sarà sostanziata da un vero cambio di approccio". L'Italia, sottolinea, "sostiene e continuerà a sostenere un ambizioso percorso di riduzione delle emissioni ma riteniamo che il modo migliore per non raggiungere questo obiettivo sia continuare a rincorrere un approccio ideologico e pertanto irragionevole che pone obiettivi insostenibili e quindi irraggiungibili" che "rischiano di compromettere definitivamente la credibilità stessa dell'Unione europea".
"Con Merz e altri 15 leader abbiamo indirizzato una lettera" a Ursula von der Leyen "per accelerare la semplificazione" in tre punti tra i quali una revisione dell'attuale normativa, "la cancellazione della regolamentazione non necessaria e il contenimento delle proposte legislative dove maggiore", ha aggiunto la Meloni nelle comunicazioni al Senato. "Non è il momento di esitare ma il tempo di porre rimedio agli errori del passato".