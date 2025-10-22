Giorgia Meloni: tre anni di governo, fino in fondo sulla strada tracciata

In un video il presidente del Consiglio ricorda i risultati ottenuti dal suo esecutivo, dalla sicurezza al lavoro, dalla pace fiscale alla sanità
Meloni onu 2025 © Afp
"Tre anni per l'Italia. La strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo". Lo afferma sui social Giorgia Meloni, pubblicando un video del suo intervento all'assemblea generale dell'Onu, un mese fa, in cui, citando San Francesco, "il più italiano dei santi", ricordava che "i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare: credo che sia arrivato il tempo di mostrare quel coraggio".
Nel video, le immagini sono accompagnate da una serie di dati: sul lavoro, Meloni rivendica il "tasso di occupazione al 62,6%, ai massimi da sempre", e il "tasso di disoccupazione al 6%, il più basso da giugno 2007". "Sicurezza: 37.400 nuove assunzioni per le forze di polizia, +6.101 vigili del fuoco, circa 4.000 sgomberi di case o stabili occupati, oltre 18mila beni confiscati alle mafie e destinati alla collettività - altri dati evidenziati nel video -. Pace fiscale: nel biennio 2023-2024 65 miliardi, recupero record di evasione fiscale. Sanità: stanziamenti record per il fondo sanitario nazionale, +17 miliardi dall'insediamento.
Fermato il trend di crescita dell'immigrazione clandestina: -29% di sbarchi, +52% di rimpatri nei primi 9 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2022. Più Italia nel mondo nel 2024: 35 miliardi di investimenti diretti esteri per nuove attività, export 2024 623,5 miliardi, 384,2 miliardi nei primi 7 mesi del 2025".