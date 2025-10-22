Giorgia Meloni: tre anni di governo, fino in fondo sulla strada tracciata

"Tre anni per l'Italia. La strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo". Lo afferma sui social Giorgia Meloni, pubblicando un video del suo intervento all'assemblea generale dell'Onu, un mese fa, in cui, citando San Francesco, "il più italiano dei santi", ricordava che "i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare: credo che sia arrivato il tempo di mostrare quel coraggio".