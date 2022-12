Meloni: "Leggi razziali rappresentano una macchia indelebile per l'Italia"

Per Giorgia Meloni, "le leggi razziali del 1938 rappresentano il punto più basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato la nostra storia per sempre.

È una macchia indelebile, un'infamia che avvenne nel silenzio di troppi". Il premier ha aggiunto che "la sfida nella lotta alla discriminazione e all'antisemitismo non è qualcosa per cui dobbiamo guardare indietro ma all'oggi. Non è una sfida che abbiamo vinto, perché l'antisemitismo riemerge con altre facce e strumenti nuovi e diversi". Infine, ha affermato che il "governo italiano è sempre pronto, concentrato e attento per combattere ogni forma di discriminazione e antisemitismo".