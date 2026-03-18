Meloni e 9 leader Ue: "Avanti revisione Ets, quote gratuite oltre il 2034"
Un'alta fonte diplomatica dell'Unione: "L'Ets è essenziale per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi"
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In una lettera indirizzata ai vertici comunitari i leader di Italia, Austria, Croazia, Grecia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia hanno chiesto una "revisione approfondita" del sistema Ets che includa "un'estensione delle quote gratuite Ue oltre il 2034", nonché un approccio "graduale all'eliminazione delle quote gratuite a partire dal 2028". I capi di Stato e di governo dei dieci Paesi, incluso il premier Giorgia Meloni, hanno chiesto inoltre di accelerare la revisione che dovrebbe essere presentata "al più tardi a fine maggio", secondo quanto si legge nel testo.
Fonti europee: "Ets essenziale per ridurre dipendenza dagli idrocarburi"
Il sistema Ets "è essenziale per la nostra transizione energetica e industriale" ed è il modo migliore "per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili". Lo ha affermato un'alta fonte diplomatica europea alla vigilia del vertice Ue. "Se guardiamo alle crisi che stiamo vivendo è chiaro che siamo ancora troppo dipendenti dagli idrocarburi quindi l'ultima cosa da fare ora è cambiare il nostro piano, ritardando l'attuazione dell'Ets", ha aggiunto. È possibile, però, che la Commissione suggerisca "alcune modifiche mirate e temporanee per determinati Stati membri".