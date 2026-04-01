Giorgia Meloni vede la ministra del Lavoro Calderone, sul tavolo interventi contro il lavoro povero
Interventi finalizzati a rafforzare le politiche per il lavoro e riflessioni in vista del 1° maggio
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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi la ministra del Lavoro Marina Calderone per fare il punto sulle misure già adottate a sostegno dell'occupazione e dei salari. Nel corso del colloquio, secondo fonti di governo, si è inoltre avviata una riflessione in vista della Festa dei Lavoratori del 1° maggio, su nuovi interventi finalizzati a rafforzare le politiche per il lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro povero.