Meloni: "In Fdi non c'è spazio per razzismo, antisemitismo e nostalgie"

Ansa

La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, respinge le accuse di fascismo rivolte al suo partito. "Io sono stata, e tendenzialmente sono, implacabile - ha detto ospite di "Dritto e rovescio", in onda su Rete 4 - e sono stata chiarissima sul fatto che non c'è spazio per le nostalgie, non c'è spazio per il razzismo, per l'antisemitismo, per il folklore, per le imbecillità".