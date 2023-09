Meloni al Gp di Monza: "Situazione complessa, dobbiamo correre di più"

"Monza ha portato fortuna l'anno scorso, e ne servirà ancora di più quest'anno di fortuna".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, arrivando all'autodromo brianzolo in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. "La situazione è complessa da maneggiare ma insomma, il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione perché abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione", ha aggiunto.