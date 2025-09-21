Meloni ai giovani di FdI: "Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura"

"Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI. "Io vi prometto che continuerò a mettercela tutta, fino all'ultimo, fino in fondo, perché quella che abbiamo per le mani è un'occasione storica che non sprecheremo, non ce lo potremmo permettere. Continueremo a tenere alto lo sguardo, a sognare in grande, a non accontentarci e chiaramente chiedo a voi di fare lo stesso, di continuare a custodire l'amore per le grandi imprese e le avventure più rischiose", ha aggiunto il presidente del Consiglio.