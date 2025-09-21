Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Ce la metterò tutta, non sprechiamo questa occasione"

Meloni ai giovani di FdI: "Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura"

21 Set 2025 - 12:47
© sito ufficiale

© sito ufficiale

"Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI. "Io vi prometto che continuerò a mettercela tutta, fino all'ultimo, fino in fondo, perché quella che abbiamo per le mani è un'occasione storica che non sprecheremo, non ce lo potremmo permettere. Continueremo a tenere alto lo sguardo, a sognare in grande, a non accontentarci e chiaramente chiedo a voi di fare lo stesso, di continuare a custodire l'amore per le grandi imprese e le avventure più rischiose", ha aggiunto il presidente del Consiglio.

giorgia meloni
fratelli d'italia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri