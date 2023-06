Meloni: "Finita la stagione del lassismo contro la droga"

Il premier Giorgia Meloni ha ricordato l'impegno dell'esecutivo nella lotta alla droga.

"Questo governo non intende voltarsi dall'altra parte e ignorare il problema ma affrontarlo con coraggio e determinazione. Sarebbe molto più comodo sul piano del consenso far finta di niente, come hanno fatto altri, ammiccare alle dipendenze per sembrare anticonformisti ma credo che non ci sia niente di più anticonformista di dire le cose come stanno assumendoci la responsabilità", ha sottolineato il premier alla "Giornata mondiale contro le droghe". "È finita la stagione dell'indifferenza, del lassismo, del disinteresse", ha poi aggiunto.