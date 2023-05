Giorgia Meloni alla festa degli alpini: "Oggi è la festa della mamma, ma abbiamo anche un'altra mamma che è la patria"

Un legame, questo, che secondo il premier Giorgia Meloni è fondamentale, e senza il quale "non c'è niente che possiamo fare". E lo ha ribadito a Udine dove è arrivata per partecipare alla festa degli alpini : "Venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima", ha detto, spiegando che "qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici, ed è la cosa più preziosa che abbiamo".

Gli auguri del premier - Giorgia Meloni ha parlato dopo essere scesa dalla tribuna d'onore, allestita in piazza Primo maggio, da dove ha assistito alla parte iniziale della sfilata, momento culminante dell'adunata degli alpini a Udine. In occasione della festa della mamma, il premier ha pubblicato anche un post sui social: "Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo", ha scritto pubblicando una foto assieme alla madre.