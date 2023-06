Meloni al Consiglio europeo: "Ottima base di partenza, più fondi per i migranti"

Il tema migranti -

La presidente del Consiglio accoglie la proposta della Commissione di stanziare 12 miliardi di euro per la protezione dei confini nella revisione del bilancio Ue e chiede che la cooperazione con i Paesi terzi, soprattutto con la Tunisia, non sia limitata alle migrazioni. "Servono più fondi, perché non vanno spesi solo sulla sicurezza ma sulla cooperazione" con i Paesi africani, ha spiegato. Sempre più vicino intanto, il Memorandum d'intesa per un partenariato globale con la Tunisia, nonostante qualche frizione con il presidente Kais Saied. Un dibattito che rischia però di arenarsi per la contrarietà dell'Ungheria e soprattutto, della Polonia. Il premier polacco premier polacco, Mateusz Morawiecki infatti, non vuole arrendersi all'accordo sulla solidarietà obbligatoria raggiunto l'8 giugno scorso dai ministri dell'Interno e chiede che sulle migrazioni si legiferi all'unanimità. Invece, l'accordo raggiunto riguardo al Patto sulla migrazione per Roma rappresenta anch'esso un passo avanti. "In otto mesi, con il contributo di altre nazioni, siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista dell'Ue, dall'annosa divisione tra i Paesi di primo approdo e quelli dei movimenti secondari ad un approccio unico" aggiunge Giorgia Meloni.