Meloni: "Bene la Commissione europea sull'agricoltura, l'Italia è stata ascoltata"

Disponibili, già dal 2028, altri 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune
© Ansa
"Accolgo con soddisfazione la decisione della Commissione Europea di modificare, come richiesto dall'Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune". Lo fa sapere con una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"Assieme alle risorse aggiuntive assegnate lo scorso novembre per venire incontro alle richieste del Parlamento Europeo, quest'iniziativa non solo raggiunge l'obiettivo di confermare anche per il futuro il livello attuale di finanziamento, come richiesto dagli agricoltori italiani ed europei, ma mette a disposizione risorse aggiuntive. Si tratta di un passo in avanti positivo e significativo nel negoziato che porterà al nuovo bilancio UE, che dimostra che la linea di buon senso a sostegno dell'agricoltura europea portata avanti con determinazione dal governo italiano - sottolinea la premier - trova sempre maggiore ascolto a Bruxelles".