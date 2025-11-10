Accordo Ue sulla Pac, meno controlli e più aiuti per i piccoli agricoltori

L'Unione europea ha trovato un'intesa per rendere più semplice la Politica agricola comune (Pac). Parlamento europeo e Stati membri hanno raggiunto un accordo in serata sul pacchetto di semplificazione proposto dalla Commissione a metà maggio. Tra le principali misure approvate figurano una riduzione delle ispezioni nei campi e un innalzamento dei limiti di aiuto destinati ai piccoli agricoltori, con l'obiettivo di alleggerire gli oneri amministrativi e garantire maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi. Secondo le stime di Bruxelles, il nuovo meccanismo consentirà risparmi annuali pari a circa 1,58 miliardi di euro, a cui si aggiungono 240 milioni di euro di minori spese per le amministrazioni nazionali.