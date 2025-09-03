Commissione Ue autorizza accordo Mercosur: l'agricoltura europea sarà tutelata

"Abbiamo lavorato con la Francia, anche durante l'estate, come facciamo con tutti gli Stati membri. Non lasciamo indietro nessuno in questo dibattito, anche se, e non credo che l'abbiamo affrontato specificamente, l'accordo commerciale interinale sarà soggetto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Questo vale per tutte le questioni di competenza esclusiva in materia di politica commerciale, ma vogliamo sempre accontentare tutti i membri della famiglia e continueremo a farlo". Lo afferma un alto funzionario Ue commentando l'accordo con il Mercosur. "Quindi siamo fiduciosi di essere in grado e certamente molto disposti ad affrontare le preoccupazioni. Ma penso che ora dobbiamo anche accettare che il dibattito si svolgerà in seno al Consiglio, e non mi aspetto che tutti si presentino subito oggi dicendo: "Certo, siamo tutti d'accordo e andiamo avanti", sottolinea.