Previsto +39% di export

Commissione Ue autorizza accordo Mercosur: l'agricoltura europea sarà tutelata

L'intesa con i Paesi sudamericani punta a rafforzare l'export europeo (previsto un +39%) e garantisce protezione totale per l'agricoltura

03 Set 2025 - 14:04
© Afp

© Afp

La Commissione europea ha approvato l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur, aprendo la strada alla sua presentazione ufficiale ai 27 Stati membri e al Parlamento europeo. Contestualmente, è stato dato l'ok anche all'aggiornamento dell'intesa tra Ue e Messico. In una nota diffusa oggi da Bruxelles, la Commissione ha definito gli accordi come "passaggi fondamentali" nella strategia comunitaria per diversificare le relazioni commerciali globali. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela del comparto agricolo europeo, per il quale è prevista una protezione "completa e globale" di tutti i settori sensibili.

Secondo le stime rese note dalle istituzioni europee, l'intesa con il Mercosur potrebbe determinare un incremento del 39% delle esportazioni Ue verso i Paesi sudamericani coinvolti. Inoltre, si prevede un impatto positivo sull'occupazione, con il sostegno a circa 440mila posti di lavoro in tutta l'Unione. La ratifica definitiva dell'accordo richiederà ora il passaggio formale attraverso il Consiglio europeo e l'approvazione dell'Eurocamera.

Francia: "Ue ha ascoltato le nostre riserve sul Mercosur"

 "L'Unione europea, e in particolare la presidente, ha ascoltato le riserve emesse dalla Francia" e "accetta le clausole di salvaguardia": lo ha detto la portavoce del governo francese, Sophie Primas, al termine del Consiglio dei ministri. 

Ue: "Lavoriamo con Francia ma poco import bistecche a Parigi"

 "Abbiamo lavorato con la Francia, anche durante l'estate, come facciamo con tutti gli Stati membri. Non lasciamo indietro nessuno in questo dibattito, anche se, e non credo che l'abbiamo affrontato specificamente, l'accordo commerciale interinale sarà soggetto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Questo vale per tutte le questioni di competenza esclusiva in materia di politica commerciale, ma vogliamo sempre accontentare tutti i membri della famiglia e continueremo a farlo". Lo afferma un alto funzionario Ue commentando l'accordo con il Mercosur. "Quindi siamo fiduciosi di essere in grado e certamente molto disposti ad affrontare le preoccupazioni. Ma penso che ora dobbiamo anche accettare che il dibattito si svolgerà in seno al Consiglio, e non mi aspetto che tutti si presentino subito oggi dicendo: "Certo, siamo tutti d'accordo e andiamo avanti", sottolinea.

Il limite alle importazioni dal Mercosur di carne bovina dell'1,5% di produzione (corrispondente a un livello molto simile di consumi) "è particolarmente piccolo - rimarca la fonte -. E le 99.000 tonnellate di carne bovina possono andare ovunque, ma posso dirvi che non andranno tutte in Francia. E vi invito a cercare una bistecca brasiliana o una bistecca argentina a Parigi, e vedrete che è più difficile trovarle a Parigi che in altre parti d'Europa. In effetti, molta di quella carne bovina latinoamericana di alta qualità, inclusa quella, dovrei aggiungere, e quella paraguaiana, va nel Nord Europa, per esempio".

Von der Leyen: con Mercosur consolidiamo primato commerciale

 "I nostri accordi con il Mercosur e il Messico rappresentano tappe importanti per il futuro economico dell'Ue. Continuiamo a diversificare i nostri scambi commerciali, promuovere nuove partnership e creare nuove opportunità commerciali. Le imprese e il settore agroalimentare dell'Ue trarranno immediatamente vantaggio da dazi doganali e costi inferiori, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. L'Ue è già il più grande blocco commerciale al mondo e questi accordi consolideranno questa posizione". Lo ha dichiarato in una nota la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Fitto: "Accordo con Mercosur rafforza l'Europa nel mondo"

 "L'accordo Ue-Mercosur non rappresenta soltanto un capitolo di politica commerciale: è una scelta strategica, politica ed economica per rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo.". Lo scrive su Fb il vice presidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto. "Per rispondere alle preoccupazioni - aggiunge il commissario italiano - di agricoltori, consumatori e Stati membri, l'accordo sarà accompagnato da misure concrete: controlli e verifiche rafforzati nei Paesi partner; standard di sicurezza alimentare più rigorosi; ulteriori strumenti a tutela dei nostri standard ambientali e sociali."

Cos'è il Mercosur

 Il Mercosur (Mercado Común del Sur) è un blocco economico e commerciale sudamericano istituito nel 1991. Ne fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, con il Venezuela attualmente sospeso. L'obiettivo principale è promuovere l'integrazione economica tra i Paesi membri attraverso la libera circolazione di beni, servizi e capitali, oltre a politiche commerciali comuni. Il Mercosur rappresenta un mercato di oltre 260 milioni di persone e gioca un ruolo strategico nelle relazioni economiche tra l'Europa e l'America Latina.

