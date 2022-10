Meloni: "Centrodestra unito al Colle, daremo un governo al Paese"

Tempi strettissimi, subito lista ministri - Giorgia Meloni escluderebbe dunque anche quelle consultazioni che i suoi predecessori hanno svolto prima di accettare l'incarico. Non si tratta soltanto di fare presto per dimostrare, come ha sempre detto, di essere pronta a dare il via al suo esecutivo. Ma anche di chiudere in fretta la trattativa con gli alleati che negli ultimi giorni ha continuato a riaprirsi anche quando sembrava tutto concluso. D'altra parte, il messaggio fatto recapitare dai suoi a Lega e Forza Italia è che l'ultima parola, su eventuali caselle contese, non potrà che essere la sua.

Verso "incarico senza riserva" - La futura premier potrebbe quindi accettare l'incarico senza riserva: il timing è in queste ore oggetto di una delle tante interlocuzioni in corso con gli uffici del Quirinale.

Lupi: parlerà solo Giorgia Meloni - Secondo quanto riferito dal leader di "Noi moderati" Maurizio Lupi, alle consultazioni al Colle per il centrodestra parlerà solo Giorgia Meloni, "altrimenti - precisa - non servirebbe andare al Quirinale come unica delegazione della coalizione". Ma non è detto che alla fine non si opti per una dichiarazione congiunta scritta. Se questo timing sarà confermato, come vorrebbe Meloni, il giuramento potrebbe essere già sabato. Questo significherebbe che Meloni potrebbe incontrare a inizio settimana Emmanuel Macron da presidente in carica. La fiducia delle Camere arriverebbe tra martedì e mercoledì.