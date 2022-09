Giorgia Meloni, secondo la calligrafia è "grintosa, impaziente e dotata di grande forza di volontà"

È segno di un forte dinamismo , iperattività e velocità di pensiero . Risulta impaziente, immediata nel recepire gli stimoli e nel rispondere alle provocazioni. E questo, a volte, la porta a voler concludere in fretta la questione che sta affrontando, per scaricare prima l'ansia e la tensione che ha accumulato.

Le lettere arrotondate evidenziano che è

estroversa

: dice quello che pensa in maniera diretta, senza tanti giri di parole. È grintosa, combattiva e dotata di una grande forza di volontà nel perseguire gli obiettivi che si è prefissata, senza incertezze e tentennamenti.

Sente forte il senso di appartenenza al gruppo di riferimento politico e sociale nel quale è cresciuta e non perde occasione per rivendicarlo. Difende con determinazione le sue idee: non è facile farle cambiare idea, se non di fronte all'evidenza. Si espona e lotta in prima persona per difendere le sue convinzioni.

Se nella vita politica è grintosa, forte e determinata, nella

sfera affettiva

troviamo un'altra Giorgia: dolce e affettuosa, in particolare verso la sua bambina.

Nella

firma

desidera mettere in evidenza la sua individualità

, la lettera G del nome, molto grande, segnala che, quello che è (ricordiamo "io sono Giorgia". Indica inoltre un certo egocentrismo, inevitabile su quasi tutti i personaggi politici ed in una donna in grande successo come lei. è interessante l'astina finale che va verso la parte alta del foglio. Giorgia desidera raggiungere gli obiettivi che si è prefissata nonostante gli ostacoli che l'attendono.

Candida Livatino

www.livatinocandida.it