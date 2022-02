Meloni: "Berlusconi al Quirinale? Qualcuno nel Centrodestra non ci ha creduto"

Ansa

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni parlando del sostegno alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, ha spiegato i motivi per i quali non c'è stata la votazione in Aula: "All'atto pratico il Centrodestra non ci ha creduto più". E ha aggiunto: "I voti che sono mancati in aula non erano quelli di FdI, quelli ci sono sempre stati", ricordando che per il voto su Elisabetta Casellati "sono mancati almeno 40 voti di Forza Italia e 2/3 di Cambiamo Italia, quindi dei centristi". E sul rapporto con Salvini ha detto: "Nnon l'ho più sentito (dal giorno della rielezione di Mattarella ndr), ma non è la prima vota che accade".