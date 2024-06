Dal premierato alla riforma della giustizia, dall'inchiesta in Liguria al saluto a De Luca: sono tanti i temi affrontati dal premier Giorgia Meloni a "Quarta Repubblica". Parlando di Mattarella, il presidente del Consiglio ha detto: "Vedo continuamente un tentativo di tirarlo nelle beghe della politica, mancandogli così di rispetto". Tuttavia, ha spiegato, non si è andati sul "semi-presidenzialismo alla francese" per venire incontro alle opposizioni che chiedevano di "non toccare i poteri del presidente della Repubblica. Ho deciso di cambiare riforma e loro non hanno fatto in tempo ad aggiornare la strategia, per cui continuano a nascondersi, a trincerarsi dietro la difesa del Capo dello Stato". Poi una considerazione sulla vita da premier: "Non mi diverto a fare il presidente del Consiglio. All'opposizione avevo una vita e ora non ce l'ho. Non è una cosa facile, è una cosa che ti toglie tutto". Mentre in vista delle Europee lancia un allarme: "Sono molto preoccupata dal clima contro di me e FdI".