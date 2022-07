Meloni a Lega e Forza Italia: accordo sul premier o l'alleanza è inutile

Giorgia Meloni avverte gli alleati di centrodestra, Lega e Forza Italia, a proposito di un'intesa sul nome del premier in caso di vittoria alle elezioni.

"Se non dovessimo riuscire a metterci d'accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme", ha detto la leader di Fratelli d'Italia. "Confido che si confermino regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi", ha aggiunto.