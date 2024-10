Medioriente, Tajani: "Accresciuto il rischio di un conflitto regionale"

"Se il primo compito dei militari è garantire la libertà - ha detto ancora Crosetto - il compito di chi guida le forze armate è garantire la sicurezza dei nostri militari. Siamo in contatto per monitorare ora dopo ora quello che succede lungo la blue line. La sicurezza dei nostri militari è la nostra principale priorità". "L'ho detto ai miei omologhi israeliani e libanesi - ha proseguito -. Va rispettato il ruolo e l'integrità di Unifil. In risposta all'escalation in corso sono stati aggiornati i piani di contingenza, prevedendo diversi scenari a seconda dell'evoluzione della minaccia. Nel luglio 2024 sono stati mandati esperti in operazioni anfibie per uno scenario non permissivo, prevedendo l'impiego di risorse anfibie. Abbiamo messo a disposizione mezzi di evacuazione strategici come navi e e aerei. Mai come in questo momento la sinergia tra Difesa ed Esteri è efficace nella difesa dei nostri cittadini".