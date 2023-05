Medicina, il ministro Bernini: "Subito 4mila posti in più nei corsi di laurea"

Ad annunciarlo è il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, spiegando che "occorrono 30 mila nuovi medici da inserire nei corsi di laurea nei prossimi 7 anni", e che per l'anno accademico 2023/2024 ci saranno "da 3.553 a 4.264 posti in più". Il ministero, aggiunge, "si sta adoperando per reperire i fondi chiesti dalle Università per rendere sostenibile l'aumento, a questo scopo metteremo a disposizione 23 milioni".

Rispetto al caro affitti, in un'intervista a La Stampa il ministro spiega che per gli studenti "abbiamo messo quasi un miliardo dopo due mesi dalla nascita del governo. E siamo solo all'inizio, faremo sicuramente di più", mentre rispetto ai dubbi dei giovani sugli 8 mila posti letto promessi chiarisce che "il ministero non inventa numeri. Le risorse e i tempi del Pnrr non permettono di costruire immobili. Abbiamo, quindi, creato nuovi posti vincolando i gestori ad assegnarli esclusivamente agli universitari per un periodo che va da un minimo di 10 a un massimo di 25 anni. Allo stesso tempo abbiamo fatto in modo che i privati riservassero il 20% dei posti al diritto allo studio. Il prossimo obiettivo sono 52.500 posti letto entro il 2026".

E su un possibile intervento sui prezzi, risponde: "Con una manifestazione d'interesse individueremo gli immobili disponibili. Più aumentiamo l'offerta, più soddisfiamo la domanda e, soprattutto, abbattiamo i costi che, comunque, il Mur garantirà siano al di sotto di quelli di mercato. Un gruppo di lavoro si sta occupando specificamente di questo".