"MCS", Luigi Di Maio: "Renzi e Salvini faccia della stessa medaglia: inaffidabili"

"Penso a Matteo Renzi e a Matteo Salvini come a facce della stessa medaglia, quella dell'inaffidabilità". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio intervistato da Maurzio Costanzo, su Canale 5. "I due Matteo sono stati i protagonisti prima della caduta del governo Conte 1 e poi del Conte 2, in quest'ultimo caso nel pieno della terza ondata della pandemia, un atto da irresponsabili", considera Di Maio.

"Meloni, invece, - continua il ministro al "Maurizio Costanzo Show - mi ha spaventato quando, durante quest'anno ha iniziato a strizzare l'occhio ai no vax".

Sul M5s Di Maio, infine, dichiara: "Credo che per stare al passo con questa nuova fase della politica dell'Italia, il Movimento debba fare profondi cambiamenti, però, Giuseppe Conte - fa sapere Di Maio - ce la sta mettendo tutta per farlo, anche se non è una cosa semplice", conclude.