Di Maio: "Con il Trattato del Quirinale si rafforza tutta l'Ue"

"La firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia per una cooperazione rafforzata è un altro passo che muoviamo insieme in un percorso comune. Così si rafforzerà anche tutta l'Ue". Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, sottolineando di "avere a cuore il progresso del progetto europeo". "L'impegno per dare il nostro contributo è massimo - ha aggiunto il ministro degli Esteri -. Rafforzare i nostri legami per rafforzare tutta l'Unione".