Matteo Salvini: sulla Tav tireremo dritti come treni

Matteo Salvini non fa sconti sulla Tav.

"Tireremo dritti come treni", ha assicurato il ministro delle Infrastrutture durante un punto stampa al quartiere Gratosoglio di Milano. "Abbiamo una riunione settimana prossima, il 13, e sarà italo-francese - ha spiegato - interverra' il ministro francese, ci sarò io e un commissario europeo". "Supereremo i professionisti del 'no'", ha concluso Salvini sottolineando che "se ascoltassimo i signori del 'no' non faremo nulla".