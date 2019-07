Matteo Salvini: "Se Tria non taglia la tasse è problema, o io o lui"

Un governo, due forze, idee diverse - Salvini ha parlato anche delle recenti tensioni interne alla maggioranza. "Quanti governi ci sono? Uno, con due forze che su alcuni temi hanno idee diverse. Sulla flat tax la Lega è a favore, ma ho scoperto ieri che Tria e Conte hanno idee diverse", ha spiegato il ministro dell'Interno. E a proposito della durata del governo, da alcuni messa in discussione, Salvini ha replicato: "Fino a quando penso di riuscire a tenere tranquilli i miei parlamentari della Lega che mi chiedono di andare alle elezioni? Fino a quando le cose si fanno e se qualcuno la smette di insultare, attaccare e litigare quotidianamente".



Le riforme che servono all'Italia - A proposito di riforme, il vicepremier ha aggiunto: "Ci sono tante riforme che servono all'Italia, quella della giustizia o quella fiscale, ad esempio. Siamo testardi e leali, ma dobbiamo avere le idee chiare. La testardaggine sta pagando, è arrivato il si' alla Tav".



No all'isolamento in Europa - Commentando le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo cui sarebbe decisivo evitare l'isolamento dell'Italia in Europa, Salvini si è detto d'accordo. "Certo, noi stiamo lavorando dal punto di vista della sicurezza: il modello italiano è un esempio, la metà dei ministri mi ha detto grazie perché difendere i confini italiani è difendere i confini europei".



Manovra ambiziosa - "Per questo - ha proseguito il leghista - voglio una Manovra importante, ambiziosa e coraggiosa. L'Italia non merita di essere ultima perché ci sono regole studiate a tavolino per il vantaggio di Francia e Germania. La stessa Ue che dice a noi di osservare allo zero virgola le regole permette che da anni Francia e Germania le ignorino: non siamo di meno dagli altri", ha detto.



Il caso Lega-Russia: "Aria fritta" - Commentando l'articolo del Corriere della Sera che ricostruisce come il Viminale avesse inviato una mail per accreditare Gianluca Savoini negli incotnri del ministro dell'Interno in Russia, Salvini ha detto: "Non mando io le mail dal Viminale, se c'è vuol dire che hanno senso. Stiamo parlando di aria fritta". Sul caso dei presunti finanziamenti russi al suo partito, Salvini ha continuato: "Stiamo parlando di una vicenda surreale su 3 milioni di tonnellate di petrolio, quanto l'Eni ne importa in Italia: siamo seri. Non abbiamo visto né chiesto rubli, euro, sesterzi o fiorini. Se qualcuno si diverte a occuparsi di cene, io ho cose più importanti di cui occuparmi".