Matteo Salvini nelle canzoni dei rapper

Da Fedez, J-ax a Clementino, sono diversi i rapper italiani che hanno inserito Matteo Salvini nei versi delle loro canzoni. Quasi sempre criticando le scelte politiche del leader della Lega. Ius soli, rom e patriottismo, sono questi i temi per cui viene tirato in ballo il vicepremier nelle rime dei cantanti. Ma lui non sembra preoccuparsene e, solo qualche mese fa, preferiva cantare "Nel sole", con Albano Carrisi.